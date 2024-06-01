Российские войска продолжают планомерно выводить из строя важнейшие объекты военной инфраструктуры ВСУ. Как сообщает РИА Новости со ссылкой на координатора николаевского подполья Сергея Лебедева, минувшей ночью в районе города Стрый Львовской области ракетным ударом был поражен военный аэродром.

Пос словам собеседника агентства, именно на указанном авиадроме должны были базироваться натовские истребители F-16. Всего же ударов, как отметил подпольщик, было четыре. Поражены были также и склады бывшего инженерного батальона.

«Город Стрый Львовской области ночью 1 июня получил серию ударов по военным объектам», — сказал он.

Кроме того, российские ракеты попали в вагоноремонтный завод, где находилась на ремонте военная техника ВСУ. А также в расположенный неподалеку от аэродрома в Стрые Львовский батальон радиотехнической бригады ПВО.

Специальная военная операция на Украине продолжается с 24 февраля 2022 года. Объявляя о ее начале, президент России Владимир Путин к главным целям отнес денацификацию и демилитаризацию соседнего государства, а также защиту мирного населения ДНР и ЛНР, который в последствии стали частью РФ вместе с Запорожской и Херсонской областями.

Напомним, британский эксперт Александр Меркурис заявил, что Харьков перестал существовать как экономический и промышленный центр. А зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев предложил ликвидировать украинских лидеров как террористов.