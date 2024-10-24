Подросток задержан в Челябинской области по подозрению в убийстве таксистки

В городе Коркино Челябинской области схватили предполагаемого убийцу женщины, которая работала в такси. Подозреваемым стал подросток, к дому которого уже сутки приходят жители, возмущенные произошедшим.

По данным СУ СК РФ по региону, женщину зарезали в Коркино у дома №1 по улице Ватутина. Ее тело нашли 23 октября в машине, на которой она занималась частным извозом. Жертве было 40 лет, а ее вероятному убийце — 17 лет. Между ними мог произойти конфликт, в ходе которого молодой человек схватился за нож. Он нанес несколько ударов в грудь и сбежал. Как уточняет ведомство, подростка задержали, с ним проводятся следственные действия.

При этом история с расправой стала действительно громкой для жителей Коркино. Уже через несколько часов, как женщину нашли мертвой, к дому молодого человека стянулась толпа неравнодушных жителей. Многие знали погибшую, трудящуюся в маленьком городке.

Участники «сходки» требовали выйти парня и его родителей, чтобы якобы поговорить. Это следует из Telegram-канала «Поток», где опубликовали видео с окраины города. На место скопления людей приехали силовики, там начинаются беспорядки.

Отметим, что после преступления глава округа Наталья Лощинина анонсировала внеочередное заседание межведомственной комиссии по вопросам противодействия проявлениям экстремизма.

Ранее сообщалось, что под Красноярском убили женщину, которая работала в службе такси.