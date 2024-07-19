Подстреленная во Львове русофобка Ирина Фарион скончалась в больнице

Экс-депутат Верховной рады Украины Ирина Фарион умерла в больнице от полученного ранения, не приходя в сознание, сообщает издание «Фокус» со ссылкой на пресс-службу Первого медицинского объединения Львова.

Сегодня днем в пятницу, 19 июля, неизвестный мужчина расстрелял скандального украинского экс-нардепа в голову возле дома Фарион. Женщина получила ранение в голову и были экстренно госпитализирована. Несколько часов врачи боролись за ее жизнь, но все оказалось бесполезно: раненная скончалась от потери крови.

К слову, как пишут ряд украинских СМИ, убивший Фарион молодой человек караулил политика около ее жилища неделю и стрелял в нее из пистолета без глушителя, попав точно в висок.

Напомним, Ирина Фарион слыла одним из самых одиозных украинских русофобов, критиковавшая всех и вся, что было связано в Россией и русскими.