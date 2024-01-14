Поэт Рубинштейн умер

Поэт Лев Рубинштейн умер, об этом сообщила его дочь Мария на своей странице в LiveJournal. Ему было 76 лет.

«Мой папа, Лев Рубинштейн, умер сегодня», — написала Мария.

Два дня назад о смерти Рубинштейна сообщили журналистки Виктория Ивлева и Мария Слоним, однако тогда дочь поэта опровергла эту информацию, заявив, что ее отец находится в реанимации и борется за жизнь.

В больнице поэт находился с 8 января. На нерегулируемом перекрестке в Москве его сбила машина, и Рубинштейна с переломами и черепно-мозговой травмой доставили в НИИ скорой помощи им. Н.В. Склифосовского. С 12 января он находился в отделении реанимации.

Против водителя, сбившего поэта, завели уголовное дело о нарушении ПДД и эксплуатации транспортных средств.

Рубинштейн родился в Москве в 1947 году. Окончил филологический факультет МГГУ им. М.А. Шолохова, начал писать в 1960-х и стал одним из основоположников московского концептуализма.