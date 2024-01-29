Поезда ЦППК за год перевезли 556 млн пассажиров

Число пассажиров поездов ЦППК по итогам прошлого года составило 556 миллионов человек. Об этом рассказали в пресс-службе компании.

Самыми востребованными направлениями стали Ярославское, Казанское и Курское, где было зафиксировано 106 миллионов, более 86 миллионов и 62 миллиона поездок соответственно.

Больше всего пассажиров в поездах компании было зафиксировано в сентябре и октябре — по пятьдесят миллионов.

В компании напомнили, что с прошлого года началась работа ЦППК на третьем и четвертом диаметрах.