Погибшая под Тверью с Пригожиным стюардесса успела рассказать о странностях перед вылетом бизнес-джета

За несколько часов до вылета стюардесса частного самолета Пригожина Embraer Legacy Кристина Распопова рассказала своим родным в соцсетях, что рейс абсолютно исправного борта почему-то внезапно задержали перед вылетом.

Перед самым полетом из Шереметьево Распопова выложила в своем аккаунте фотографию из кафе столичного аэропорта, прокомментировав, что в самолете ведется какой-то экстренный ремонт.

В то же время, как пишут некоторые СМИ, бытует одна из версий, что самолет был взорватн и СВУ мог пронести сотрудник в Шереметьево. В пользу этого говорит и тот факт, что хвост бизнес-джета был обнаружет в двух километрах от фюзеляжа. Так вполне могло случиться из-за взрыва на борту.

Напомним, вечером в среду, 23 августа, под Тверью у деревни Куженкино разбился частный самолет. На борту находились 10 пассажиров, включая экипаж. Согласно предоставленным ранее Росавиацией спискам, в числе летевших был и сам бизнесмен Евгений Пригожин.