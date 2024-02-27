Похотливый полицейский из подмосковного Щелково изнасиловал школьницу на втором свидании

Как пишет «МК», молодые люди познакомились в социальной сети и по-началу очень даже приглянулись друг другу. 16-летняя школьница мечтала о большой любви, а ее новый знакомый, полицейский из города Щелково в Московской области, мечтал о чем-то более приземленном.

Что любопытно, интерес к полиции у пары был обоюдным: школьница мечтала после учебы стать криминалистом, а юноша уже работал в правоохранительной системе после армии. Но первое же свидание вышло, как блин комом.

«Во время случайной встречи бравый патрульный прямо на улице продемонстрировал ей собственный орган внутренних дел. Увы, второе свидание все же состоялось – парень донимал девушку извинениями и в конце концов уговорил пересечься на парковке возле ТЦ», — приводится в публикации.

Там похотливый кавалер попросту затолкнул несовершеннолетнюю знакомую в каршеринговое авто и изнасиловал доверчивую девушку. За молчание блюститель беззакония пообещал заплатить щедро. Однако потерпевшая не согласилась на мзду, пошла прямиком в ближайшее ОВД и нпписала заявление.

Теперь у полицейского серьезные проблемы. Решается вопрос о возбуждении в отношении него уголовного дела. Судя по всему, не быть ему генералом.