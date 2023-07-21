«Покупала абонементы в зал, брала в кредит технику»: выяснилось, как ведут себя люди с биполярным расстройством

Некоторые до сих пор считают психические расстройства притворством или «данью моде». Мы решили выяснить, как на самом деле живется людям с ментальными проблемами.

Чтобы вернуть адекватный жизненный уклад с биполярным расстройством, необходима обязательная терапия. Об этом рассказала Екатерина М. из Новосибирска, столкнувшаяся с этим диагнозом.

«В депрессивной фазе кажется, что смысла жить совсем нет. Можно лежать днями напролет и не вставать даже в туалет или поесть. В такие периоды я не отвечаю на звонки и сообщения. В маниакальной фазе наоборот — огромное количество энергии. Я тратила бездумно деньги, покупала абонементы в тренажерный зал и на танцы, обновляла гардероб, хотя одежды много, брала в кредит дорогие наушники и технику», — отметила Екатерина корреспонденту интернет-издания «Подмосковье сегодня».

Чтобы выровнять настроение, сибирячка обратилась к врачу, который назначил ей антидепрессанты и таблетки для улучшения сна.

«Самая главная сложность — понимание окружающих, не страдающих такими проблемами. Они не верят в депрессию, называют это ленью. Считают, что антидепрессанты — это наркотики, а походы к психотерапевту — модное веяние», — поделилась девушка.

По ее словам, в таком состоянии не нужно прислушиваться к советам тех, кто предлагает пойти погулять, отдохнуть и развеяться. Нужно заниматься своим психологическим здоровьем в тандеме с профессионалом.

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