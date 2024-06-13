Поликлинику со встроенным постом скорой помощи построят в подмосковном ЖК «Томилино Парк»

Строительная готовность новой поликлиники, рассчитанной на пятьсот сорок посещений в смену, со встроенным постом скорой помощи на две бригады в ЖК «Томилино Парк» городского округа Люберцы составляет уже пятнадцать процентов. Об этом сообщает пресс-служба Министерства жилищной политики Московской области.

На стройплощадке поликлиники идут работы по возведению монолитных конструкций подземной части здания. Помимо строителей в работе задействованы башенный кран и экскаватор-погрузчик. Объект планируется ввести в эксплуатацию до конца следующего года.

Площадь поликлиники с подземным уровнем составит чуть более шести тысяч квадратных метров. В здании появится два отделения — детское и взрослое. В поликлинике будут вести прием как врачи общей практики, так и специалисты узкого профиля. После завершения строительства поликлинику укомплектуют мебелью и оснастят современным медицинским оборудованием.

Примечательно, что в «Томилино Парк» уже открыты два детских сада для 360 малышей каждый и школа на 1100 мест. Еще одна школа на 900 мест сможет принять первых учеников уже этой осенью.