Администрация главы Белого дома Джо Байдена готовит внушительный пакет военной помощи для Украины, после того. как местными законодателями было одобрено выделение Киеву 60 млрд долларов в минувшие выходные, пишет со ссылкой на двух официальных лиц США Politico.

Издание отмечает, что там, помимо бронетехники, будут поставки средств артиллерии и ПВО. Кроме того, Киев получит множество снарядов различного калибра.

«Администрация Байдена готовит больший, чем обычно, пакет военной помощи для Украины, который будет включать бронетехнику в дополнение к артиллерии и средствам противовоздушной обороны. Чиновники Министерства обороны… хотят, чтобы он был готов к выделению сразу, как президент Джо Байден подпишет законопроект о предоставлении Киеву помощи на десятки миллиардов долларов», — приводится в публикации издания.

Среди бронетехники будут бронетранспортеры M113, боевые машины Bradley, а также старые «Хаммеры».

Специальная военная операция на Украине продолжается с 24 февраля 2022 года. Объявляя о ее начале, президент России Владимир Путин к главным целям отнес денацификацию и демилитаризацию соседнего государства, а также защиту мирного населения ДНР и ЛНР, который впоследствии стали частью РФ вместе с Запорожской и Херсонской областями.