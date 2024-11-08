Полицейских из Долгопрудного поздравили с профессиональным праздником наградами

Торжественное мероприятие провели в Мытищах 8 ноября с целью поздравить правоохранителей с профессиональным праздником — Днем сотрудника органов внутренних дел РФ. Награды в честь этого вручили 13 правоохранителям из Долгопрудного, поблагодарив за доблестный труд.

Врип главы округа Долгопрудный Роман Истомин, сотрудники окружного ОВД, ветераны, начальник МУ МВД России «Мытищинское», депутаты и другие участники события поздравили собравшихся в зале профессионалов. В торжественной обстановке им, включая и 13 долгопрудненским стражам порядка, вручили подарки. Среди наград были грамоты и благодарственные письма. Их также передали полковнику полиции в отставке Владимиру Пешеву.

Врип главы муниципалитета поблагодарил полицейских за тяжелый труд, за профессионализм, который сотрудники проявляют регулярно часто рискуя жизнью.

«За то, что наши жители благодаря вашей работе, профессионализму и ответственности могут чувствовать себя в безопасности. Желаю вам здоровья и удачи, счастья и благополучия вашим семьям! Спасибо за службу! С праздником!», — сказал Роман Истомин.

Праздник завершили на музыкальной ноте, проведя концерт в честь отважных работников.