Полиция нашла виновника смертельного ДТП с участием пешехода в Волгограде

В Волгограде случилось жесткое происшествие. Водитель автомобиля сбил пешехода насмерть, а затем скрылся с места преступления. Сотрудники полиции нашли виновного, сообщает novostivolgograda.ru .

Трагедия случилась ночью в Ворошиловском районе Волгограда. Водитель сбил пешехода и скрылся с места аварии. В результате ДТП из-за большой силы удара у пострадавшего оторвало ногу. Позже пешеход скончался. Известно, что до аварии у мужчины не было ступни и пальцев рук. Личность погибшего устанавливают правоохранительные органы.

Полиция задержала виновника происшествия, им оказался 23-летний мужчина. Он управлял автомобилем ВАЗ-2110, когда сбил человека. По информации источника, в крови водителя алкоголь не обнаружен. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.