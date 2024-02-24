У поддерживающих идеи «Евромайдана» польских активистов случился очередной приступ ненависти ко всему российскому. Как пишет немецкий таблоид Bild со ссылкой на AFP, радикалы не поленились и в годовщина начала РФ СВО на Украине вывалили перед виллой посла РФ в Польше Сергея Андреева в Варшаве две тонны навоза.

Помимо посольской виллы, антироссийские акции протеста состоялись также еще в нескольких местах в столице Польши.

«Активисты вывалили две тонны навоза перед виллой российского посла в Варшаве. Рядом с кучей навоза виднеется российский флаг в красной краске», — пишет издание.

При этом польские активисты скандировали антироссийские лозунги и требовали от своих властей выслать российского посла из Варшавы.

Российская сторона пока еще не отреагировала официально на провокацию польских радикалов.

Специальная военная операция на Украине продолжается с 24 февраля 2022 года. Объявляя о ее начале, президент России Владимир Путин к главным целям отнес денацификацию и демилитаризацию соседнего государства, а также защиту мирного населения ДНР и ЛНР, который впоследствии стали частью РФ вместе с Запорожской и Херсонской областями.