Полковник Баранец: украинские беспилотники не способы залететь дальше Волги

Дальность радиуса полета всех находящихся на боевом дежурстве ВСУ беспилотников не позволяет данной технике добраться до Урала и Сибири А уж про Дальний Восток и говорить нечего. На это в беседе с URA.RU указал военный обозреватель газеты «Комсомольская правда», полковник в отставке Виктор Баранец.

Эксперт подчеркнул, что львиную часть запускаемых в сторону России вражеских БПЛА российские службы перехватывают еще на границе. А те единицы, что залетают немногим дальше, ликвидируются в небе расчетами ПВО и РЭБ.

«Все, что за Волгой, до Урала, до Сибири и на Дальнем Востоке, — эти регионы у нас не достижимы для беспилотников противника. Мы знаем, что БПЛА „Стриж“ может добираться до цели на расстоянии больше тысячи километров. Такой беспилотник уже прилетал к нашему стратегическому аэродрому у Энгельса на Волге», — сказал Баранец.

Военный эксперт отметил, что оборона России за последний год стала крепче на несколько порядков. Двигателем этого стало выполнение указания президента Владимира Путина об уплотнении противовоздушной обороны.

«Мы стали обороняться значительно лучше. Нужно клепать побольше зенитных ракетных комплексов и ставить их на рубежах Белгородских, Курских, Брянских областей. Кроме того, мы наносим удары по военно-промышленным предприятиям ВСУ, где ремонтируется боевая техника, собираются беспилотники», — подчеркнул Баранец.

18 января ночью ВСУ запустили БПЛА в сторону Санкт-Петербурга, который был ликвидирован российской ПВО на подлете к городу в Ленинградской области.