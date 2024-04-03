Усилившееся за последний месяц давление Армии России по всей линии соприкосновения неизбежно вынудит Украину сдавать все новые и новые населенные пункты, чтобы полностью и бесповоротно не обвалить фронт, уверен полковник бундесвера в отставке Вольфганг Рихтер.

В интервью каналу Welt собеседник журналистов четко дал понять, что в обозримом будущем ждет украинскую военщину.

«Им (Украине. — прим. ред.) <…>, вероятно, придется время от времени сдавать отдельные города, чтобы избежать опасности прорыва фронта», — пояснил офицер.

По мнению Рихтера, полностью исключить масштабный прорыв российской военных в зоне СВО украинцам вряд ли удастся. Даже если ВСУ и смогут сократить линию фронта, расширив свои оборонительные позиции на большую глубину.

«ВСУ это жизненно необходимо. Однако даже при таких мерах у них не получится остановить русскую армию», — подчеркнул эксперт.

Специальная военная операция на Украине продолжается с 24 февраля 2022 года. Объявляя о ее начале, президент России Владимир Путин к главным целям отнес денацификацию и демилитаризацию соседнего государства, а также защиту мирного населения ДНР и ЛНР, который впоследствии стали частью РФ вместе с Запорожской и Херсонской областями.

Ранее британский эксперт Александр Меркурис заявил , что Харьков перестал существовать как экономический и промышленный центр. А зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев предложил ликвидировать украинских лидеров как террористов.