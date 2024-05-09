Полковник ВСУ Федосенко: через несколько недель российские войска будут в Днепропетровске и Кривом Роге

Взятие Армией России Константиновки и Дружковки в ДНР, которое, учитывая мощь ВС РФ, не за горами, откроет ей путь на Днепропетровск и Харьков, порассуждал в статье для Economist командир 92-го полка ВСУ полковник Павел Федосенко.

По его словам, вероятность того, что российские военные в самом ближайшем времени займут весь Донбасс, достигает не менее 70 процентов.

Как посетовал Федосенко, взяв Константиновку и Дружковку, российским военнослужащим, по сути, откроется прямой путь для более глубокого продвижения.

«Через несколько недель российские войска будут в Днепре, Харькове, Кривом Роге», — дал прогноз он.

Специальная военная операция на Украине продолжается с 24 февраля 2022 года. Объявляя о ее начале, президент России Владимир Путин к главным целям отнес денацификацию и демилитаризацию соседнего государства, а также защиту мирного населения ДНР и ЛНР, который в последствии стали частью РФ вместе с Запорожской и Херсонской областями.

Напомним, британский эксперт Александр Меркурис заявил, что Харьков перестал существовать как экономический и промышленный центр. А зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев предложил ликвидировать украинских лидеров как террористов.