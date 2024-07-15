Полмиллиона поездок было совершено в автобусах с баннерами «Лето в Подмосковье» с начала сезона

Более 551 тысячи поездок было совершено в автобусах с баннерами «Лето в Подмосковье» с начала летнего сезона. Об этом сообщили в Министерстве транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области.

С начала лета в городских округах региона курсируют шестьдесят таких автобусов АО «Мострансавто». На баннерах представлен QR-код, по которому можно перейти на сайт «Путеводитель по Подмосковью».

Большая часть поездок в таких автобусах — порядка 45% — была оплачена банковскими картами. В 40% случаев проезд был зафиксирован социальными картами, в 9% — проездными «Стрелка» и «Тройка».

АО «Мострансавто» обслуживает почти 1,4 тысячи городских, пригородных и междугородних маршрутов по всей области.