Половина работ по возведению новой школы уже выполнена в подмосковных Котельниках

Строительство большой современной школы продолжается в микрорайоне Парковый подмосковных Котельников. На данный момент работы выполнили на пятьдесят пять процентов. Об этом сообщает Министерство строительного комплекса Московской области.

В настоящий момент на площадке трудятся более пятисот человек, а также задействовано двенадцать единиц спецтехники. Строители завершили монолитные работы и кладку внешних и наружных стен. Ведутся фасадные работы, устройство кровли, отделка внутренних помещений, также рабочие ведут благоустройство прилегающей территории.

Согласно проекту, в школе обустроят 80 основных и 33 специализированных кабинета. Здесь же разместятся актовый зал на 630 мест, столовая, четыре многофункциональных спортивных зала, библиотека с читальным залом, лаборатории и мастерские. Все учебные помещения будут оснащены современной мебелью и оборудованием.

В прошлом году рядом со строящейся школой был открыт детский сад для 350 малышей. Открытие новой школы планируется уже 1 сентября.