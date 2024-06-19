Полтысячи ФАПов открыли в Подмосковье за 10 лет

Пятьсот семь фельдшерско-акушерских пунктов открыли в Подмосковье за десять лет, сообщили в Московской областной Думе. Из них 466 объектов — стационарные, 41 — мобильные.

В этом году в регионе планируется достроить еще 13 подобных учреждений. Они появятся в восьми муниципалитетах. Также два пункта в Егорьевске и Можайске включили в программу текущего ремонта.

Отдельное внимание в региональном парламенте уделили реализации проекта «Эффективный ФАП», который нацелен на повышение доступности качественной медпомощи для жителей отдаленных территорий.

В общей сложности, за три месяца текущего года в подмосковные ФАПы обратились за помощью почти 327 тысяч человек. Диспансеризацию с начала года прошли свыше 60 тысяч жителей. На этот год запланировано 3,7 тысячи выездов в отдаленные территории узких специалистов.

Также в пунктах в рамках проекта можно получить льготные лекарства. За три месяца текущего года таким образом медикаменты получили 954 жителя. Помимо этого, в рамках проекта в ФАПах внедряют телемедицину. За первый квартал этого года в них провели более тридцати тысяч таких консультаций.