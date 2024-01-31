Полтысячи высокотехнологичных операций провели в областном госпитале ветеранов войн за год
Фото: [Министерство здравоохранения МО]
Свыше пятисот высокотехнологичных операций по эндопротезированию крупных суставов ежегодно проводят в Московском областном госпитале ветеранов войн. Об этом рассказали в Министерстве здравоохранения Московской области.
«За двадцать восемь лет работы по специальности травматология-ортопедия я провел более четырех тысяч таких операций», - отметил завотделением учреждения Икром Акрамов.
В травматолого-ортопедическом отделении госпиталя оказывают помощь пациентам, которые нуждаются в хирургическом лечении опорно-двигательного аппарата.
Отделение расположено по адресу: Стр. Г/1, Жилино, Солнечногорский городской округ. Номер телефона отдела госпитализации: 8 (499) 670-93-32.