«Получатель точно будет доволен»: какую бюджетную технику можно подарить на Новый год друзьям и родным

Новый год все ближе, а вопрос выбора подарков для друзей и родных уже стоит перед многими людьми. Причем большинство хотят, чтобы их презент не пылился на полке, а непрерывно приносил пользу и радость тому, кому его вручили.

Анастасия Бастрыкина, руководитель коммуникационного агентства PGR agency, рассказала нам, какую технику можно подарить на Новый год близким.

«При выборе сюрприза приходится учитывать и то, что подарков нужно купить много, а значит стоимость тоже должна быть разумной. Среди тех же смартфонов есть модели и конфигурации, которые не уступают более дорогим аналогам. Например, это могут быть Xiaomi Redmi 10A 2/32 ГБ по стоимости 6000-7000 рублей, Xiaomi Redmi 12 4/128 ГБ за 12000 рублей или Samsung Galaxy A14 4/64 ГБ, который тоже обойдется в среднем в 12000», — отметила собеседница интернет-издания «Подмосковье сегодня».

Хорошим подарком, считает эксперт, будут и дополнительные гаджеты к смартфону. Самый популярный среди них — это беспроводные наушники. Из недорогих, но качественных моделей можно выбрать Xiaomi Redmi Buds 4 за 1500 рублей или Samsung Galaxy Buds2 по стоимости от 4000 рублей.

«Есть и другие полезные вещи, которые человек часто забывает купить сам, и несмотря на то, что презент недорогой, его получатель точно будет доволен. К таким полезным устройствам можно отнести, например, портативный аккумулятор — пауэрбанк. Наиболее привлекательными в этом плане будут Xiaomi Mi Power Bank 3 на 10000 мАч или Samsung 10000 мАч. Их стоимость не превышает в среднем 2000 рублей», — сообщила Бастрыкина.

Для дома, добавила она, всегда будет полезным универсальное устройство для зарядки всех гаджетов сразу — беспроводная станция. Например, зарядное 3 в 1 для iPhone, Apple Watch и AirPods или аналогичный гаджет для Samsung. Их стоимость начинается от 3000 рублей.

Ранее стало известно, во сколько обойдется покупка новогодней ели в Подмосковье.