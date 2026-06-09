Попкорн вместо гречки: диетолог раскрыла секрет попкорна на диете

Попкорн годами носит репутацию врага стройной фигуры — его связывают с кинотеатрами, огромными порциями, маслом и карамелью. Но, как выяснил REGIONS , сам по себе воздушная кукуруза может быть полезным диетическим продуктом. Диетолог Мария Стаховская объяснила, почему вреден не попкорн, а то, чем его поливают, сколько граммов допустимо съесть без последствий и кому этот перекус категорически противопоказан.

Страх перед попкорном возник не на пустом месте. В кинотеатрах его продают с огромным количеством масла, сахара, соли и искусственных добавок. Одно стандартное ведро содержит около 1200 килокалорий — это больше половины суточной нормы для взрослого человека. Кроме того, в покупном попкорне часто используются гидрогенизированные масла с трансжирами, которые повышают плохой холестерин и способствуют набору веса.

Как пояснила в беседе с REGIONS диетолог Мария Стаховская, вреден не сам попкорн, а то, чем его поливают и посыпают. Масло, карамель, сырные ароматизаторы и огромное количество соли — вот настоящие враги. Если есть попкорн в кинотеатре или покупать готовые пакетики для микроволновки, организм получает калорийную бомбу и химию. Но сам продукт здесь ни при чем.

Полезные свойства: неожиданный поворот

Попкорн — это цельные зерна кукурузы, которые лопаются от высокой температуры. Цельные зерна, по рекомендациям ВОЗ, должны быть в рационе каждого человека. В 100 граммах воздушной кукурузы содержится около 14 граммов клетчатки — больше, чем в коричневом рисе или гречке. Клетчатка улучшает пищеварение, снижает холестерин, контролирует сахар и дает длительное чувство сытости.

Кроме того, попкорн богат полифенолами — антиоксидантами, которые борются со свободными радикалами и замедляют старение. В нем есть железо, витамины группы B, магний, фосфор и цинк. По словам Марии Стаховской, попкорн — это не пустые калории, а цельнозерновой продукт. Если есть его без вредных добавок, он полезнее многих «здоровых» снеков из магазина.

Помощник в похудении: цифры и факты

Исследования показывают, что попкорн может быть полезным для снижения веса. Одна чашка воздушного попкорна без масла и добавок содержит всего 30-40 калорий — в 4-5 раз меньше, чем у чипсов. Благодаря высокому содержанию клетчатки и воздушной структуре продукт быстро заполняет желудок, позволяя наесться меньшим количеством калорий.

Диетолог предупреждает: попкорн действительно может помочь похудеть, но только правильный. На диете воздушная кукуруза без масла, соли и сахара помогает перебить аппетит без вреда для фигуры. Это отличная альтернатива чипсам, сухарикам и печенью. Но если добавить масло, карамель или сырный порошок, получится те же 500 калорий на 100 граммов.

Сравнение калорийности: пропасть между домашним и магазинным

Разница между видами попкорна огромна. Домашний воздушный попкорн (без масла) содержит около 258 ккал на 100 граммов, жиры минимальны, соль и сахар отсутствуют. Магазинный соленый — уже 400-460 ккал и 25-30 граммов жира. Карамельный тянет на 420 ккал с огромным количеством сахара. А сырный — самый вредный, около 500 ккал с максимумом жиров и соли.

Для сравнения: порция воздушного попкорна в 3 чашки (около 30 граммов) содержит менее 100 калорий. А одно ведро в кинотеатре — около 1200. По словам эксперта, разница колоссальная. Домашний попкорн без масла — это легкий полезный снек. А покупной с добавками — уже фастфуд.

Как приготовить полезный попкорн дома

Лучший вариант — воздушная попкорница, она не требует масла. Второй вариант — на плите в кастрюле с минимальным количеством масла (достаточно 1-2 чайных ложек). Готовые пакеты для микроволновки использовать не стоит — в них много жира, соли и химии.

Вместо соли и сахара диетолог советует использовать сухие травы (орегано, тимьян), паприку с черным перцем, пищевые дрожжи (дают сырный вкус), корицу с порошком стевии или совсем немного морской соли. Идеальный рецепт: 2 столовые ложки зерен, воздушная попкорница, щепотка паприки и сушеного чеснока. Калорийность — около 200 калорий на всю миску.

Кому попкорн нельзя даже полезный

Даже домашний попкорн подходит не всем. При гастрите, панкреатите, язвенной болезни, болезни Крона, дивертикулезе и синдроме раздраженного кишечника грубая клетчатка может вызвать обострение. Особенно опасны оболочки зерен, которые трудно перевариваются.

При диабете можно есть только попкорн без сахара и в ограниченных количествах — углеводы в кукурузе могут повышать уровень глюкозы. Детям до трех лет воздушную кукурузу не дают из-за риска подавиться. Людям с заболеваниями зубов твердые оболочки и нераскрывшиеся зерна могут повредить эмаль или сломать пломбу. Диетолог предупреждает: при хронических заболеваниях перед введением попкорна в рацион лучше проконсультироваться с врачом.