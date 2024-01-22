Популярные артисты выступили в благотворительном концерте в Красногорске

Участниками стали известные артисты Дмитрий Певцов, Екатерина Гусева, Дмитрий Маликов, Юта, Денис Майданов, Диана Анкудинова, Ярослав Сумишевский, София Никифорова и многие другие.

Организатор концерта — Марфо-Мариинская обитель милосердия. Поддержку оказал благотворительный «Фонд русской культуры и искусства». Вырученные средства от продажи полутора тысяч билетов будут направлены на помощь раненым и воинам в зоне специальной военной операции.