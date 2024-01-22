Популярные артисты выступили в благотворительном концерте в Красногорске
Фото: [Дмитрий Певцов, Екатерина Гусева/Дмитрий Павлов]
В красногорском «Вегас Сити Холле» состоялся большой благотворительный концерт «От героев былых времен…».
Участниками стали известные артисты Дмитрий Певцов, Екатерина Гусева, Дмитрий Маликов, Юта, Денис Майданов, Диана Анкудинова, Ярослав Сумишевский, София Никифорова и многие другие.
Организатор концерта — Марфо-Мариинская обитель милосердия. Поддержку оказал благотворительный «Фонд русской культуры и искусства». Вырученные средства от продажи полутора тысяч билетов будут направлены на помощь раненым и воинам в зоне специальной военной операции.