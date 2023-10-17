Порядка 1,6 тысячи квотируемых рабочих мест доступно для инвалидов в Подмосковье

Порядка 1,6 тысячи вакантных квотируемых рабочих мест доступно в Подмосковье для граждан с ограниченными возможностями здоровья. Об этом сообщил зампред Комитета Мособлдумы по соцполитике и здравоохранению Владимир Вшивцев.

Он напомнил, что, согласно законодательству, работодатели обязаны предоставлять рабочие места для граждан указанной категории и создавать для них условия, совместимые с индивидуальной программой реабилитации.

Компании, в которых трудятся от ста человек, должны создать или выделить рабочие места для инвалидов в количестве 2-4% от среднесписочной численности работников. На данный момент о вакантных местах сообщили свыше 4,3 тысячи компаний региона.

«Ими заявлено 1,6 тысячи вакантных мест», - сообщил Вшивцев.

Он добавил, что если работодатель не выполняет условия квотирования или отказывается трудоустраивать инвалида в рамках квоты, ему грозит штраф в размере от пяти тысяч до десяти тысяч рублей.