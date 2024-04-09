Порядка 400 тысяч поездок на арендованных электросамокатах с начала сезона совершили в Подмосковье

Жители и гости Подмосковья с начала сезона совершили уже порядка четырехсот тысяч поездок на арендованных элекстросамокатах. Об этом сообщает Министерство транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области.

Примечательно, что на сегодняшний день на территории региона оборудовано около семи тысяч виртуальных парковок в двадцати одном городском округе. Для удобства пользователей парковки сделаны в специальных зонах — возле станций метро, МЦД или ж/д станций, а также на территориях с повышенной транспортной и пешеходной доступностью.

Так, наибольшей популярностью электросамокаты пользуются в Красногорске, Мытищах и Люберцах — всего там зафиксировано более пятидесяти тысяч поездок. При этом среднее время аренды составляет шестнадцать минут.

Ведомство призывает помнить о безопасности и соблюдать ПДД при использовании электросамокатов. А уже после завершения поездки следует припарковать транспорт, не загораживая и не мешая пешеходам и автомобилистам.