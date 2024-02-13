Порядка 50 коробок с помощью привезли подмосковные волонтеры в госпиталь Донецка

Волонтеры группы «Zа нами Победа» из Подмосковья привезли медикаменты, продукты и теплые вещи в госпиталь Донецка. Груз разгружали на расстоянии от госпиталя, чтобы дроны ВСУ, отслеживавшие машины с гуманитарным грузом, не смогли определить расположение медицинского объекта и не обстреляли его.

Руководитель волонтерского движения Владимир Авдеенко, в госпитале Донецка зимой проходят лечение бойцы с сезонными простудными заболеваниями. Общественник добавил, что в зоне проведения специальной военной операции командиры дорожат каждым бойцом, стараются лечить их своевременно, а также устраивать быт солдат в военно-полевых условиях так, чтобы они могли максимально хорошо выполнять поставленные перед ними боевые задачи.

«Госпиталю в зоне проведения специальной военной операции необходимы все медикаменты. В сезон холодов особенно требуются противовирусные препараты, лекарства, которые помогают быстро справиться с простудой. В рядах бойцов есть мужчины старой гвардии, которым могут пригодиться средства, снижающие давление, и другие лекарства», — рассказал Владимир Авдеенко.

Участники специальной военной операции передают слова благодарности волонтерам, которые привозят помощь в зону СВО, а также тем, кто поддерживает бойцов: плетет маскировочные сети, делает блиндажные свечи, помогает продуктами и предметами личной гигиены.