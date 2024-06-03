Порядка 600 новых автобусов выйдут на маршруты Подмосковья в этом году

Порядка 600 новых комфортабельных автобусов выйдут на маршруты в Подмосковье в текущем году, рассказал министр транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области Алексей Гержик на совещании губернатора Андрея Воробьева с руководящим составом правительства и главами округов.

«Мы их (автобусы. — прим. ред.) покупаем. Уже получили 136 автобусов среднего и большого. Ожидаем еще 458 автобусов», — отметил глава областного Минтранса.

Алексей Гержик также напомнил, что во всех автобусах пассажирам доступна безналичная оплата проезда, требование перевода или наличных со стороны водителей является нарушением. Только с начала текущего года было заведено несколько соответствующих уголовных дел.