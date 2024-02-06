Порядка девятисот пакетов «сухого армейского душа» подготовили волонтеры из Протвино бойцам СВО

«Серебряные» волонтеры города Протвино из клуба «Активное долголетие» при МАУ «ЦМИ» собрали и отправили в зону проведения специальной военной операции почти полторы тысячи пакетов «сухого армейского душа». В это раз к отправке готово 900 штук.

Четко отработанными движениями Нина Комаричева с «коллегами» из волонтерского движения города Протвино складывают заготовки «сухого армейского душа» в индивидуальные пакеты. В них инструкция, хлопчатобумажная салфетка, ватные палочки и кусочек геотекстиля «дорнит», пропитанного особым гелем.

«На сегодняшний день очень востребован „армейский душ“. Его специально разработали для наших ребят, которые находятся в зоне активных боевых действий. Стараемся делать каждый раз все больше и больше», — рассказала руководитель клуба «Активное долголетие», волонтер Нина Комаричева.

Женщины из движения «серебряных» волонтеров города Протвино собираются два раза в неделю. За два часа работы восемь человек волонтеров собирают в среднем 220 штук душевых наборов. Помимо «сухого душа», женщины шьют кисеты для бойцов и отливают окопные свечи. За последние четыре месяца, в зону проведения СВО было отправлено почти двести пятьдесят свечек.