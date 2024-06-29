Порядка семисот выпускников подмосковных школ сдали ЕГЭ на 100 баллов

По данным на 27 июня количество стобальников в Подмосковье составило свыше семисот человек, из них более шестидесяти – мультибальники, получившие наивысший балл по двум и более предметам. Об этом рассказали в пресс-службе Московской областной Думы.

По словам председателя Мособлдумы Игоря Брынцалова, с этого года сдача единого госэкзамена проходит по новым правилам. Благодаря тому, что президент страны Владимир Путин предоставил выпускникам возможность пересдать один из предметов на собственное усмотрение – у молодых людей появился шанс улучшить свои итоговые результаты.

«Дни пересдачи в подмосковных школах назначены на 4 и 5 июля, то есть до окончания приемной кампании в вузы, что дает выпускникам второй шанс на поступление», – отметил региональный парламентарий.

Он добавил, что, согласно постановлению областного правительства, мультибальникам, а также готовивших их педагогам положено поощрение – единовременная выплата: учителям, подготовившим 2-х и более стобалльников – 150 тысяч рублей, выпускникам, набравшим по двум и более учебным предметам максимальное количество баллов по ЕГЭ – 100 тысяч рублей.

Кроме того, по словам Игоря Брынцалова, каждый год в регионе особо чествуют медалистов – ребят, которые показали блестящие результаты не только на экзаменах, но и на протяжении 11 лет в учебе.