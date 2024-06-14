Порядка ста объектов благоустроят в этом году в Подмосковье

В этом году в Подмосковье благоустроят около ста объектов, больше половины сейчас — в активной стадии работ и станут доступны для посещения уже к концу лета. Об этом рассказали в пресс-службе Министерства информационных и социальных коммуникаций Московской области.

«В текущем году планируем облагородить и создать 95 точек притяжения — это парки, лесопарки, пешеходные зоны, площади, веломаршруты, набережные, скверы, стелы. Сейчас ведутся работы на 52 из них. А 6 объектов с начала года мы уже открыли, они радуют посетителей своим комфортом и безопасностью», — рассказал губернатор Андрей Воробьев.

На бульваре Иерусалимского в Пущине по программе «Светлый город» заменили устаревшие опоры освещения на современные светодиодные светильники. Тут также отремонтировали тротуар, обновили газон. А в рамках благоустройства прилегающей территории, известной как «Таблетка», на бульваре восстановили подпорные стены, в которые интегрировали новые скамейки.

Примечательно, что в июне планируют открыть 10 объектов, в июле — 13, в августе — 43, в сентябре — 18.

Продолжается реконструкция парка «Дружба поколений» в Сергиевом Посаде, площади Ленина в Краснознаменске, набережной «Красный ручей» в Лотошине. А по просьбе горожан в Ступине приводят в порядок бульвар Победы, а в Пущине — памятную стелу с Вечным огнем в парке Победы.