Порядка трехсот миллионов рублей потратят на благоустройство веломаршрутов в Подмосковье в этом году

В Подмосковье ведется работа по развитию велосипедной инфраструктуры. Так, в текущем году на эти цели предусмотрено более 300 миллионов рублей. Об этом сообщает пресс-служба Московской областной Думы.

Председатель Комитета Мособлдумы по строительной политике, энергетике и жилищно-коммунальному хозяйству Игорь Коханый подчеркнул, что для того, чтобы жителям было комфортно и интересно проводить свой досуг за рулем велосипеда, в регионе активно ведут работу по развитию велосипедной инфраструктуры.

«Будет обустроена „Дубнинская кругосветка“, которая соединит парки и достопримечательности города в единое пространство. А также маршрут в Одинцово от микрорайона Трехгорка через вход в парк культуры имени Ларисы Лазутиной», — рассказал Игорь Коханый.

Примечательно, что Подмосковье обладает большим туристическим потенциалом, а велосипедные маршруты могут стать одним из способов знакомства с регионом.