Порядок голосования в местах принудительного содержания граждан обсудили в Подмосковье

В Доме Правительства Московской области состоялся круглый стол по теме организации и осуществления общественного наблюдения за процедурой голосования в местах принудительного содержания при проведении выборов Президента Российской Федерации. Об этом сообщает УФСИН России по Московской области.

Отмечается, что модератором круглого стола выступил председатель комиссии по безопасности и взаимодействию с ОНК Вячеслав Панькин.

«Традиционно в преддверии электоральной кампании Общественная палата Московской области подписала соглашение с Общественной наблюдательной комиссией Московской области. Это дало право членам ОНК пройти соответствующее обучение, чтобы участвовать в выборах в качестве наблюдателей на участках, организованных для лиц, находящихся в местах принудительного содержания», — отметил Вячеслав Панькин.

Председатель Общественной наблюдательной комиссии Московской области Сергей Леонов рассказал о результатах деятельности ОНК МО за 2023 год, а также отметил важность реализации конституционного права на участие в выборах всех категорий граждан.

«Подозреваемые и обвиняемые в совершении преступлений, содержащиеся в СИЗО и неограниченные в своих избирательных правах, могут принимать участие в голосовании, а наша задача проконтролировать чтобы эта возможность была предоставлена. Реализовать свое избирательное право, данная категория граждан, может на временных избирательных участках, которые организовываются непосредственно в местах принудительного содержания, — рассказал Сергей Леонов.

Помощник начальника управления по соблюдению прав человека в УИС УФСИН России по Московской области Александр Лысов рассказал, как будет организовано голосование для обозначенных категорий граждан.

«В выборах примут участие все лица, обладающие избирательным правом, содержащиеся и находящиеся в учреждениях уголовно-исполнительной системы Московской области. В СИЗО и ПФРСИ организованы 11 стационарных участков и 1 временный. На перечисленных участках примут участие в выборах порядка 3000 человек», — рассказал помощник начальника УФСИН по соблюдению прав человека в УИС Александр Лысов.

Во время проведения голосования Штаб общественного наблюдения за выборами Общественной палаты Московской области будет работать круглосуточно. Будет организована работа горячей линия для обращения граждан по вопросам относительно избирательного процесса и оперативной фиксации сигналов о возможном его нарушении.