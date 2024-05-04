Порошенко чуть не сошел с ума от радости, узнав что объявлен в розыск российским МВД

Пятый президент Украины Петр Порошенко пришел в неописуемый восторг от того, что теперь он числится в картотеке МВД России, как объявленный в розыск фигурант одного или нескольких уголовных дел.

Розыск его российскими правоохранителями по статье Уголовного кодекса РФ сразу же заставил Порошенко взять в руки мобильный и в соцсетях прокомментировать произошедшее. По его словам, для него это «почти как боевая награда».

«Все, что я делал в последние годы, получило высокую оценку. Это признание и почти боевая награда», — написал Порошенко в своем аккаунте.

В субботу, 4 мая, российское МВД объявило в розыск сразу несколько фигурантов уголовных дел, занимающих или занимавших на Украине высокие посты. В списке исполнявший обязанности главы украинского Минобороны Михаил Коваль, нынешний главком Сухопутных войск ВСУ Александр Павлюк. Особое внимание вызвало объявление в розыск действующего президента страны Владимира Зеленского и его предшественника Петра Порошенко.