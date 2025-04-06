Португалец получил РВП и осуществил мечту о переезде в Россию к любимой

В МВД сообщили, что гражданин Португалии Жоэлу Педро де Алмейда осуществил свою мечту о переезде к любимой из России. Он получил временный вид на жительство в Санкт-Петербурге.

Представители миграционной службы ГУ МВД России по Петербургу и Ленинградской области официально вручили 31-летнему гражданину Португалии Сакраменто разрешение на временное проживание в РФ.

Основанием для получения РВП стал президентский указ о поддержке лиц, придерживающихся традиционных российских ценностей.

По данным полиции, Жоэл Педро встретил петербурженку Екатерину 11 лет назад на языковых курсах. Из-за проживания в разных странах, встречи влюбленных были нечастыми. Екатерина не хотела переезжать в Португалию, а молодого человека не устраивали идеологические взгляды, преобладающие на его родине.

В феврале 2025 года Жоэл Педро подал документы на получение РВП в Санкт-Петербурге. В планах португальца — работа водителем автобуса, создание семьи с Екатериной и получение российского гражданства.

Ранее сообщалось, что канадская семья переехала в Россию в поисках стабильности и традиционных ценностей.