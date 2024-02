Португальский футболист пошутил над украинцем за незнание английского языка

А все дело в боксерском поединке, который состоялся в субботу, двадцать восьмого октября. Нет, в бое сразились вовсе не они, и даже не Маск с Цукербергом. Состязание было между британцем Тайсоном Фьюри и камерунцем Фрэнсисом Нганну в Эр-Рияде (Саудовская Аравия).

Так или иначе, Роналду продемонстрировал свое чувство юмора, припомнив украинскому боксеру его оплошность в одном из интервью. В нем на вопрос «How do you feel?» («Как ты себя чувствуешь?») Усик ответил: «I'm feel. I'm very feel».

В итоге, спортсмены встретились, и футболист не смог удержаться. Он сказал украинцу «I'm feel», а тот, в свою очередь, произнес «I'm very feel». Если бы Усик тогда не спутал слово «feel» (чувствовать) с «fine» (хорошо) в интервью, то, возможно, этого ролика и вовсе не существовало бы.