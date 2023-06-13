Поселок в Карелии остался без хлеба из-за страшного пожара

Накануне ночью сильное пламя охватило нежилое здание в одном из поселков Лоухского района. Происшествие случилось в пгт. Чупа на Пионерской улице, сообщает karelinform.ru.

На месте пожара работали спасатели ПЧ-58 пгт. Чупа, ПЧ-57 пгт. Лоухи. Всего с огнем боролось 11 человек.

Пожар нанес серьезный ущерб помещениям пекарни, из-за чего в населенном пункте теперь могут быть проблемы с хлебом. Специалисты предполагают, что возгорание началось из-за короткого замыкания. По данному инциденту проводится проверка.