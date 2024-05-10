После падения автобуса в реку Мойку в Петербурге СК возбудил второе уголовное дело

В управлении Следственного комитета России по Санкт-Петербургу проинформировали, что по факту сегодняшнего инцидента с падением автобуса в реку Мойку в Петербурге возбуждено второе уголовное производство.

Напомним, инцидент произошел в районе часа дня в пятницу, 10 мая на поцелуевом мосте в центре Санкт-Петербурга. Там автомобиль каршеринга врезался в автобус с людьми. В момент падения в реку в автобусе находились не менее 20 пассажиров.

«По факту оказания услуг, не отвечающих требованиям безопасности, возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 238 УК России», — отмечается в заявлении СК.

В свою очередь в городском комитете по транспорту добавили, что виновником аварии, скорее всего, является водитель автобуса компании "Такси", которые не справился с управлением при выезде на Поцелуев мост с Большой Морской улицы.

В настоящее время водитель задержан и доставлен в отдел для разбирательства.