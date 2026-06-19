«Последняя прогулка». Пропавшую в Кемеровской области девятилетнюю девочку нашли погибшей

В Кемеровской области завершились поиски девятилетней школьницы, которая пропала 16 июня в районе населенного пункта Уфимцево. Спустя трое суток непрерывной работы ребенок был найден мертвым. Информацию об этом предоставили представители поисково-спасательного отряда «ЛизаАлерт».

«В Уфимцево Промышленновского района Кемеровской области на третьи сутки безостановочных поисков обнаружена погибшей девятилетняя девочка», - сказано в сообщении.

Как уточняется, тело заметили волонтеры, находившиеся на береговом посту. Для подтверждения данных к месту срочно направилась водная группа отряда.

«К сожалению, информация подтвердилась. Отряд приносит глубочайшие соболезнования родным и близким девочки», – добавили в «ЛизаАлерт».

Напомним, 16 июня ребенок ушел гулять в деревне Уфимцево и домой не вернулся. Родители обратились в полицию, к розыску подключили отряд «ЛизаАлерт», а также местных добровольцев и кинолога. Местность обследовали с воздуха при помощи беспилотников, кроме того, для поисков привлекали водных специалистов из Новосибирска.

Ранее сообщалось о том, что в Киселевске пропавшего ребенка передали инспекторам ПДН.