Посол США Трейси призналась, что ей нравится кататься в московском метро
Фото: [пресс-служба МИД РФ]
Посол Вашингтона в Москве Линн Трейси рассказала, что после своего назначения на пост главы американской дипмиссии предпочитает ездить на метро. Причем как на работу, так и просто при разъездах по городу.
Трейси вспомнила, как впервые спустилась в московскую подземку в 1980-х годах. И с тех пор, как отметила дипломат, столичный метрополитен разросся и стал еще краше и комфортнее.
«Сейчас этот вид общественного транспорта стал более современным. Я помню, как платила за проезд пять копеек, а в вестибюлях станций висели разменные аппараты», — приводятся слова Трейси в официальном аккаунте посольства США в соцсетях.
Трейси добавила, она уверена, поездки в метро Москвы ей никогда не смогут надоесть.