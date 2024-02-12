Посол США Трейси призналась, что ей нравится кататься в московском метро

Посол Вашингтона в Москве Линн Трейси рассказала, что после своего назначения на пост главы американской дипмиссии предпочитает ездить на метро. Причем как на работу, так и просто при разъездах по городу.

Трейси вспомнила, как впервые спустилась в московскую подземку в 1980-х годах. И с тех пор, как отметила дипломат, столичный метрополитен разросся и стал еще краше и комфортнее.

«Сейчас этот вид общественного транспорта стал более современным. Я помню, как платила за проезд пять копеек, а в вестибюлях станций висели разменные аппараты», — приводятся слова Трейси в официальном аккаунте посольства США в соцсетях.

Трейси добавила, она уверена, поездки в метро Москвы ей никогда не смогут надоесть.