«Ъ»: поставщика бронежилетов для МО РФ подозревают в махинациях на 2 миллиарда рублей

Поставщик бронежилетов для российского Минобороны подозревается в махинациях с поставками для отечественных бойцов в зоне СВО на территории Украины. Об этом сообщило издание «Ъ» со ссылкой на источники в российских правоохранительных органах.

Уточняется, что глава компании «ГК «Пикет» Андрей Есипов был задержан по подозрению в мошенничестве в особо крупных размерах. Бизнесмена обвиняют в хищении двух миллиардов рублей в ходе исполнения контракта на 20 тысяч бронежилетов для отечественной армии.

По словам самого Есипова, он невиновен, и на самом деле был оговорен экс-сотрудниками своего предприятия. Бизнесмен утверждает, что его продукт был протестирован в условиях, на которые компания не могла повлиять. Он также добавил, что за его честность готовы ручаться некие генералы, с которыми ему не дали возможности выйти на связь.

По предположению следствия, Есипов получил изделия, не подходящие под определение оговоренных в контракте, но все равно передал их ведомству под видом исправных. Обвинение также полагает, что предприниматель может предпринять попытку скрыться от закона или воспользоваться своими связями в органах для того, чтобы надавить на участников расследования.