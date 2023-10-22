Посылать людей не придется: российским бойцам отправили новую установку для минирования, которая «чувствует» шаги

Как сообщили в пресс-службе компании, «Земледелие» способно в максимально короткие сроки заминировать территорию, по площади схожую с несколькими футбольными полями. Кроме того, этот комплекс работает и на труднодоступных местах.

«Минные заграждения играют большую роль в военных действиях. Комплекс «Земледелие» словно «выстреливает» минами, и они ложатся на определенную территорию», – говорит военнослужащий в отставке из Одинцова Алексей Пименов.

По словам эксперта, установка хороша тем, что благодаря ей не надо посылать людей на минирование. Кроме того, она оснащена умными минами.

«Там установлены специальные датчики, которые способны отличать силу вибрации земли и «чувствовать» шаги человека. А потому срабатывают они прямо в нужный момент», – говорит Пименов.

Установка может работать как с противопехотными, так и с противотанковыми минами. Кроме того, по словам индустриального директора кластера вооружений, боеприпасов и спецхимии «Ростеха» Бекхана Оздоева, мины деактивируются и самоликвидируются в заданное время, таким образом сами освобождают территорию.