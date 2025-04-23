Потомки героев делятся воспоминаниями: Выставка в честь 80-летия Победы в Красногорске

Мероприятие открылось с демонстрации уникальных артефактов, предоставленных участниками губернаторской инициативы «Активное долголетие» из их личных семейных архивов. На выставке представлены старинные открытки, редкие письма в форме треугольников, включая фронтовые весточки, официальные документы и, конечно, фотографии тех, кто отважно сражался за свободу и суверенитет нашей страны. Все экспонаты служат напоминанием о беспримерном мужестве и самопожертвовании защитников Родины.

Богдан Андриянов, руководитель фракции «Единой России» в Совете депутатов городского округа Красногорск и ответственный за реализацию программы «Активное долголетие» в муниципалитете, подчеркнул важность этой экспозиции как способа почтить память героев, павших в борьбе за наше будущее.

«И это не просто участники Великой Отечественной войны, это непосредственные потомки наших долгожителей. Мы создаем своего рода передвижной «Бессмертный полк» прямо в стенах нашего центра», – отметил Богдан Андриянов.

Николай Кучеренко, член клуба «Активное долголетие», поделился воспоминаниями о своем отце, прошедшем через войну:

«Он был призван в армию в июле, получил тяжелые ранения после освобождения Белоруссии на территории Польши, после чего был комиссован. За время службы он вынес из боя 47 бойцов и командиров, спасая их жизни, и был удостоен нескольких наград, включая орден Красной Звезды, медаль «За отвагу» и медаль «За боевые заслуги».»

Выставка является не только выражением уважения к тем, кто приблизил Победу, но и мостом, соединяющим разные поколения. Центр «Активное долголетие» ежедневно принимает большое количество посетителей, и, останавливаясь у витрин выставки, они вспоминают своих предков-героев.

«Я очень рада, что подобные выставки проходят у нас, особенно в «Активном долголетии». Мы будем оберегать нашу историю от искажений, передавать ее будущим поколениям, сохранять традиции, делиться воспоминаниями о дедах и отцах», – поделилась участница губернаторского проекта Лидия Лаптева.

Трогательную атмосферу создали выступления хора «Малиновка» под руководством Евгении Кугель, исполнившего известные песни военных лет. Музыка и воспоминания о прошлом сплотили всех присутствующих, напомнив о цене мира и необходимости сохранения памяти о тех, кто отдал за него свои жизни.

Выставка, посвященная 80-летию Великой Победы, открыта в центре «Активное долголетие» по адресу: Заводская, 4, и продлится до 16 мая. Посетить выставку могут все желающие.