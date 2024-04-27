Пожар в торговом комплексе на Ставрополье локализован — МЧС
Фото: [пресс-служба МЧС РФ]
Ранее мы сообщила, что в Невинномысске в Ставропольском крае прогремел мощный взрыв на местном рынке. Сразу после взрыва началось возгорание, которое в считанные минуты перекинулось на торговые ряды.
Информации о погибших и пострадавших не поступало. Площадь пожара составила более 1000 квадратов.
Как проинформировали в краевом ГУ МЧС, в данный момент возгорание локализовано. В ходе пожара обрушилась кровля здания.
«Пожар в торговом комплексе на Ставрополье локализован», — сообщили в ГУ МЧС.
В настоящее время ведется проливка горевших помещений. Спасателями устанавливаются причины пожара.