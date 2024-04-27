Пожар в торговом комплексе на Ставрополье локализован — МЧС

Общество

Фото: [пресс-служба МЧС РФ]

Ранее мы сообщила, что в Невинномысске в Ставропольском крае прогремел мощный взрыв на местном рынке. Сразу после взрыва началось возгорание, которое в считанные минуты перекинулось на торговые ряды.

Информации о погибших и пострадавших не поступало. Площадь пожара составила более 1000 квадратов.

Как проинформировали в краевом ГУ МЧС, в данный момент возгорание локализовано. В ходе пожара обрушилась кровля здания.

«Пожар в торговом комплексе на Ставрополье локализован», — сообщили в ГУ МЧС.

В настоящее время ведется проливка горевших помещений. Спасателями устанавливаются причины пожара.

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