Пожарные округа Красногорск провели познавательную встречу для малышей

Сотрудники 227-й пожарной части, входящей в состав ГКУ МО «Мособлпожспас», подготовили и провели экскурсию по своей базе для детей, посещающих детский сад из городского поселка Нахабино. Как отметил руководитель подразделения, Александр Смирнов, мероприятие было организовано для воспитания у юных посетителей чувства ответственности и понимания важности соблюдения правил безопасности.

Во время интересной экскурсии по всем уголкам пожарной части, сотрудники дежурного караула в доступной форме объяснили малышам, чем они занимаются, показали современную пожарную технику и специальное оборудование.

«Дети узнали о непростой работе пожарного, о функциональности средств индивидуальной защиты и обсудили последовательность действий в случае возникновения опасной ситуации», – поделился Александр Смирнов.

Пожарные дали возможность дошкольникам примерить на себя роль спасателей, устроившись за рулем пожарной автоцистерны, и охотно ответили на все вопросы, которые возникли у ребят.