Православный детский образовательный центр строят в подмосковном Домодедово

Инспекторы Главного управления государственного строительного надзора Московской области проверили ход строительства православного центра в честь святого благоверного князя Александра Невского, который возводят в поселке санатория «Подмосковье» в городском округе Домодедово.

Напоминаем, что данный православный центр начали строить в середине марта текущего года, его готовность сейчас составляет уже пять процентов. В настоящее время ведутся работы по устройству подземной части здания.

Центр будет двухэтажным, общая площадь составит порядка 780 квадратных метров. Для детей в возрасте от 6 лет здесь оборудуют классы религии, истории и культуры, музыки, трудового обучения, студии изобразительных искусств и звукозаписи, библиотеку, церковную лавку и комнату отдыха. Территорию вокруг центра озеленят и обустроят тротуарами. Завершить работы планируется в III квартале 2025 года.