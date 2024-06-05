Правозащитник Павлов перечислил причины важности проверки заказа с маркетплейса перед получением

Маркетплейсы каждый день продают сотни тысяч товаров, и все они проходят через многочисленные склады и пункты выдачи, перевозятся в междугородних фурах и курьерских фургонах. По словам правозащитника Олега Павлова, при подобных объемах товаропотока в цепочке поставок неизбежно возникают разного рода неприятности, поэтому важно покупателю тщательно проверять заказ перед получением. Об этом сообщает Общественная служба новостей .

Он добавил, что замена товаров может случиться не только с дорогостоящей техникой, но и с любыми прочими товарами, а доказать сам факт обмана после получения заказа потребителю будет сложно, поскольку с момента получения товара и выхода из пункта выдачи все риски, связанные с данным товаром, несет потребитель.

По мнению эксперта, потребитель, который столкнулся с подменой товара с маркетплейса, не сможет просто вернуть пустую коробку. Ему необходимо будет написать заявление в полицию по признакам мошенничества и обратиться в суд с тем, что ему продали товар, не соответствующий его заказу. Органы правопорядка могут запросить записи с камер по всей цепочке поставок и попытаться выяснить, на каком этапе произошла подмена, тем не менее это не всегда позволяет найти виновников.

Он подчеркнул, что следует всегда на месте проверять товар в присутствии сотрудников, под наблюдением камер. Фирменная упаковка не должна быть вскрыта, должна быть целой заводская пленка или пломба. В случае ненадлежащего качества товара покупатель сможет без особых проблем оформить возврат даже после получения заказа.