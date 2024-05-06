Праздничный концерт ко Дню Победы состоялся на Арене Петрова в Красногорске

В Красногорске на Арене Петрова состоялся праздничный концерт, приуроченный Дню Победы. На лед, чтобы почтить память героев Великой Отечественной войны, вышли юные хоккеисты и фигуристы.

Торжественное мероприятие традиционно началось с гимна Российской Федерации. Первыми выступили фигуристы школы Татьяны Навки и хоккеисты — воспитанники Академии имени В. В. Петрова. Их поддерживали многократные чемпионки мира, Европы и олимпийских игр Татьяна Навка и Ирина Роднина. За выступлением будущих звезд наблюдали представители администрации городского округа Красногорск и зрители. Во время концерта свои таланты продемонстрировали порядка 60 ребят.

«Поздравляю с наступлением одного из самых важных праздников — праздника Победы. Желаю нам всем объединения и веры. Отмечу, что такое замечательное мероприятие проходит на нашей красногорской земле уже пятый год. И от имени главы городского округа Красногорск Дмитрия Владимировича Волкова — всем большой физкульт-привет!» — сказала первый заместитель Главы Красногорска Наталья Тимошина.

Символично, что ребята выступали под музыкальное сопровождение песен, которые напоминали о военных годах. Базовые элементы фигурного катания и соответствующая тематике хореография делали каждое выступление трогательным и запоминающимся.

В рамках мероприятия состоялась акция «Бессмертный полк», в которой приняли участие воспитанники Академии хоккея и хоккеисты. Под аккомпанемент хора девочек школы «Алые паруса» они пронесли фотографии своих предков, которые отважно сражались за Родину.

«Девятое Мая нужно помнить потому, что закончилась война, которая унесла много жизней. И нужно помнить всех этих людей. Я прославлял своего родственника Василия Ивановича. Он воевал на танке. Я считаю, что Девятое Мая нужно помнить потому что, когда война кончилась, все люди стали снова радостными, не стало страшно, что кто-то погиб, и не надо волноваться. Это память наших прадедов», — рассказал воспитанник Академии В. В. Петрова Иван Мастеров.

В завершении мероприятия провели товарищеский хоккейный матч. Спортсмены 2015 года рождения обыграли ребят 2016 года рождения со счетом 4: 1. Проигравшие не расстроились, ведь все участники были сосредоточены на мыслях о важной Победе. С того дня прошло 79 лет, а память о героях будет жить вечно.