Праздник в честь русского холодца пройдет в подмосковном Павловском Посаде

Как отметил заместитель председателя правительства Московской области - министр сельского хозяйства и продовольствия региона Владислав Мурашов, за десять лет проведения гастрономическое событие сникало большую популярность. В Павловский Посад съезжаются гости со всего Подмосковья, чтобы отведать исконно русское блюдо, принять участие в конкурсе на лучший холодец.

Организаторы подготовили 20 торговых точек для фермеров. Помимо холодца каждый желающий сможет продегустировать мед, пастилу, пряники, согреться горячим чаем с вареньем. Само собой будут мастер-классы, конкурсы, хороводы, народные песни и танцы.

Адрес: Павловский Посад, улица Кирова, дом 85.