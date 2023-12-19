Предновогодний сбор помощи для участников СВО проходит в подмосковных Мытищах

Организации культуры, общественники и жители городского округа Мытищи приносят в Молодежный центр «Импульс» посылки с теплыми вещами и продуктами питания для участников СВО. Посылки перед отправкой в зону СВО тщательно перебирают и проверяют.

«Молодежный центр „Импульс“ стал настоящим центром притяжения в вопросах сбора гуманитарной помощи. В сборах посылок участвуют не только общественные организации, учреждения образования и культуры, но и обычные жители. Чаще всего люди приносят продукты питания и одежду», — рассказала руководитель местного штаба регионального движения «Волонтеры Подмосковья» Мария Петрова.

Петрова также отметила, что зима в зоне проведения СВО выделяется переменчивой погодой. Сейчас для защитников Родины важно иметь при себе несколько комплектов одежды.

«Погода может колебаться буквально каждую неделю. Сегодня — плюсовая температура, потом — неделя заморозков. Ребятам в зоне проведения СВО важно иметь при себе термобелье, теплые носки и свитера. Одежда — это первый эшелон защиты здоровья солдата», — добавила Мария Петрова.

Собранную гуманитарную помощь волонтеры своевременно вывозят в зону проведения СВО.

«Постепенно подводим итоги наших акций по сбору гуманитарной помощи. Сегодня мы грузим очередную поставку, и вывезем все посылки в зону специальной военной операции. Конкретно эту поставку мы планируем доставить в Херсонскую и Запорожскую области», — рассказал атаман Мытищинского казачьего общества Григорий Шаповалов.

Казачий атаман отметил, что обратная связь от солдат приходит постоянно: участники СВО записывают видео-открытки со словами благодарности для взрослых и детей, которые участвуют в сборе гумпомощи.