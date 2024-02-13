Предприятие из Красноармейска обеспечивает атрибутикой членов избиркомов по всей стране

Предприятие из подмосковного Красноармейска подготовило двести пятьдесят тысяч специальных комплектов, которые состоят из ленты с клипсой-держателем, прозрачного пластикового кармана и бейджа, для членов избирательных комиссий по всей стране.

Отмечается, что здесь также выпустили сувенирную продукцию для тех избирателей, кто впервые примет участие в выборах. В регионы уже отправили десятки тысяч обложек для паспортов из экокожи, чехлов для пластиковых карт и сувенирных брелоков. Вся продукция производится в трех цехах группы компаний «Пластик Он Лайн».

В печатном цеху наносится изображение, в другом изготавливают пластиковые держатели для бейджей. Самый многолюдный — цех сборки лент. Здесь из рулона распускают нужную длину ленты, сшивают и крепят металлический зажим-клипсу. Длина ленты стандартная — 90 сантиметров в развернутом состоянии. Всего на производстве по выпуску канцтоваров для избирательной кампании трудятся 150 человек.