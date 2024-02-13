Предприятие из Красноармейска обеспечивает атрибутикой членов избиркомов по всей стране
Фото: [Екатерина Мелкозерова]
Предприятие из подмосковного Красноармейска подготовило двести пятьдесят тысяч специальных комплектов, которые состоят из ленты с клипсой-держателем, прозрачного пластикового кармана и бейджа, для членов избирательных комиссий по всей стране.
Отмечается, что здесь также выпустили сувенирную продукцию для тех избирателей, кто впервые примет участие в выборах. В регионы уже отправили десятки тысяч обложек для паспортов из экокожи, чехлов для пластиковых карт и сувенирных брелоков. Вся продукция производится в трех цехах группы компаний «Пластик Он Лайн».
В печатном цеху наносится изображение, в другом изготавливают пластиковые держатели для бейджей. Самый многолюдный — цех сборки лент. Здесь из рулона распускают нужную длину ленты, сшивают и крепят металлический зажим-клипсу. Длина ленты стандартная — 90 сантиметров в развернутом состоянии. Всего на производстве по выпуску канцтоваров для избирательной кампании трудятся 150 человек.
«Готовиться к избирательной кампании по выборам президента начали еще в ноябре прошлого года. Опирались на собственный опыт предыдущих лет. Мы давно работаем с избиркомами, в том числе в Московской области — по нашему мнению — это одна из самых опытных команд с классными креативными идеями и особым подходом», — рассказал генеральный директор «Пластик Он Лайн» Дмитрий Кульков.